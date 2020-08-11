Лавров: Россия фиксировала множество исходящих из Германии кибератак

Главы МИД ФРГ и России встретились в Москве.

Сергей Лавров заявил о том, что Россия фиксировала множество исходящих из Германии кибератак за 2019 и 2020 года. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал в рамках встречи с коллегой из германии Хайко Маасом. Чиновник заметил, что немецкие хакеры атакуют местные организации.

Мы выразили германской стороне озабоченность в связи с ситуацией в нашем взаимодействии по кибербезопасности Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров призвал не допустить столкновения между ядерными державами.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России