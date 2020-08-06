Глава МИД России обратился к участникам церемонии по случаю 75-летней годовщины бомбардировки Хиросимы.

Сергей Лавров призвал не допустить столкновения между ядерными державами. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ заявил в обращении к участникам памятной церемонии в Хиросиме. Мероприятие организовано по случаю 75-летней годовщины атомной бомбардировки США Японии. Глава МИД России подчеркнул, что мир должен исключить применение ядерного оружия как средства войны.

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Дипломат отметил, что сейчас происходят тревожные сдвиги в доктринальных военно-политических установках. По словам Лаврова, в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана.

Глава МИД РФ заявил, что Москва понимает ответственность за международную безопасность и глобальную стабильность как страна, владеющая ядерным оружием.Однако в России наблюдают за деградацией контроля над вооружениями, а также мировым пренебрежением принципами и ликвидацию договоров.

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Видео: МИД РФ