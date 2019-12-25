Лавров: судьба договора СНВ-3 предрешена

По мнению главы МИД России, США уже приняли решение отказаться от продления СНВ-3.

Сергей Лавров заявил о том, что судьба договора СНВ-3 предрешена. Об этом глава российского МИД рассказал во время онлайн-сессии "Примаковских чтений". Министр уверен, что США приняли решение не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.

Судя по всему, решение в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено Сергей Лавров, глава МИД России

Министр считает, что Америка пытается выдвинуть собственные условия по соглашению. В Вашингтоне считают необходимым включить в договор новейшее российское вооружение. По словам Лаврова, это похоже "на стук в открытую дверь".

Напомним, что действие СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

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