Лавров: террористы думают над использованием коронавируса

Об этом глава МИД России рассказал на "Примаковских чтениях".

Сергей Лавров заявил о том, что террористы думают над использованием коронавируса в собственных целях. Об этом глава российского МИД заявил в рамках онлайн-сессии "Примаковских чтений". Министр указал на то, что у него есть данные о том, что штаммами COVID-19 интересуются боевики.

Эта инфекция обострила все имевшиеся до ее начала вызовы и угрозы, никуда они не исчезли...Уже есть спекуляции, террористы думают, как бы им создавать какие-то новые штаммы Сергей Лавров, глава МИД России

Министр отметил, что в условиях распространения коронавируса не снизилась угроза, исходящая от наркотрафика, киберпреступлений, изменения климата и вооруженных конфликтов. Лавров добавил, что на эти угрозы накладывается специфика политики американского лидера, которая "сознательно подрывает все без исключения договорные-правовые механизмы".

Лавров прокомментировал инициативу Каира по Ливии.