Заявление он сделал на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал инициативу Каира по Ливии. По его словам, она может стать основой для начала межливийского диалога. Заявление он сделал на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом.

Документ вполне может лечь в основу межливийских дискуссий по реализации вашей инициативы. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что кризис в Ливии надо решать путем переговоров. Она добавила, что альтернативы решения проблемы не существует. Она заметила, что схожесть интересов между сторонами идет на пользу для укрепления сотрудничества по парламентской линии между Ливией и РФ.

Видео: МИД России