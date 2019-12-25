Об этом спикер Совета Федерации рассказал на встрече с парламентарием из Ливии Акилой Салехом.

Валентина Матвиенко заявила, что кризис в Ливии надо решать путем переговоров. Об этом спикер Совета Федерации рассказала во время встречи с парламентарием правящей коалиции на востоке Ливии Акилой Салехом.

Нам импонирует ваша принципиальность относительно путей разрешения ливийского кризиса. Хочу заметить, что мы так же, как и вы, твердо уверены, что ситуацию необходимо решать только мирным путем Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Матвиенко добавила, что альтернативы решения проблемы не существует. Она заметила, что схожесть интересов между сторонами идет на пользу для укрепления сотрудничества по парламентской линии между Ливией и РФ. В Совете Федерации надеются, что Ливия станет процветающим и современным государством. Она напомнила, что сейчас страна преодолевает тяжелый этап, в котором испытывается единство народа.

Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией.