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Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
Сегодня, 12:50
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lesjasap

Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией

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Акила Салех пожелал РФ оставаться процветающей и великой страной.

Спикер парламента Ливии отметил исторические дружеские отношения с Россией. Об этом депутат Акила Салех рассказал во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Представитель правящей на востоке Ливии партии отметил, что народы связаны с "традиционными отношениями дружбы".

Хочу выразить свое приветствие Российской Федерации в лице ее президента, народа и правительства, высказать в их адрес высокие оценки и высокое уважение

Акила Салех, парламентарий Ливии

Политик добавил, что в Ливии "молят господа всей душой" о том, чтобы Россия оставалась процветающей и великой страной.

Вашингтон возмущен нахождением российских наемников в Ливии.

Теги: валентина матвиенко, ливия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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