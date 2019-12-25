Акила Салех пожелал РФ оставаться процветающей и великой страной.

Спикер парламента Ливии отметил исторические дружеские отношения с Россией. Об этом депутат Акила Салех рассказал во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Представитель правящей на востоке Ливии партии отметил, что народы связаны с "традиционными отношениями дружбы".

Хочу выразить свое приветствие Российской Федерации в лице ее президента, народа и правительства, высказать в их адрес высокие оценки и высокое уважение Акила Салех, парламентарий Ливии

Политик добавил, что в Ливии "молят господа всей душой" о том, чтобы Россия оставалась процветающей и великой страной.

Вашингтон возмущен нахождением российских наемников в Ливии.