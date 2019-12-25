Вашингтон возмущен нахождением российских наемников в Ливии

По словам Ортагус, штаты обеспокоены по-поводу вмешательства российских солдат.

Американские власти возмущены нахождением российских наемников в Ливии. Их поддерживают в Национальной нефтяной корпорации Ливии (National Oil Corporation, NOC). Об этом в своем Twitter написала представитель Госдепа Морган Ортагус.

Она подчеркнула, что эти действия угрожают ливийскому суверенитету и благосостоянию.

Напомним, что в пятницу, 26 июня, в NOC написала в Facebook о том, что на нефтяном месторождении обнаружены российские наемники. Они встретились с охраной. Представитель NOC отметила, что "ливийская нефть предназначена для ливийского народа".

Речь шла о ЧВК Вагнера. Это неофициальное вооруженное формирование. По предварительным данным, его связывают с бизнесменом из Петербурга Евгением Пригожиным. Формирование призвано оказывать услуги по обеспечению безопасности в странах Африки.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что США направят в Сирию почти $700 млн в рамках гуманитарной помощи.

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