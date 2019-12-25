Полученные средства Сирия потратит на обеспечение сирийцев продовольствием, питьевой водой и медицинскими изделиями.

США направят в Сирию почти $700 млн в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщил госсекретарь страны Майк Помпео.

Руководитель Госдепартамента подчеркнул, что кризис продолжается из-за режима Асада, а также иранских и российских войск. В этой связи, Вашингтон намерен потратить $696 млн на гуманитарную помощь народу Сирии.

Недавно спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что власти США ассигновали на программы помощи сирийскому народу более $10,6 млрд. Таким образом Вашингтон стал "самым крупным" донором подобного рода.

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