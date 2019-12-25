Он уточнил, что рассчитывать на налоговые субсидии могут электромобили других производителей.

Производитель электромобилей Tesla перестала получать субсидии от властей США. Об этом на своей странице в Twitter написал руководитель компании Илон Маск.

Аналитическое агентство J.D. Power уточняет, что производитель Tesla делает самые некачественные электромобили среди 32 проверенных марок. У автомобилей Илона Маска насчитывается 250 дефектов, а у их конкурентов – 166 дефектов на 100 автомобилей.

В прошлом месяце компания решила сэкономить на премиях сотрудников. Свое решение владельцы обосновали тем, что во всем мире по-прежнему идет пандемия коронавируса. Все вознаграждения были заморожены.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев.