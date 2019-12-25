Также в сельскохозяйственных работах примут участие и жители России.

В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на представителя Миграционной службы страны Туули Хухтилайнен.

Дипломатические представительства Финляндии выдали специальные визы с правом нахождения в стране не более 90 дней в полугодии. Если работник задерживается, то ему в миграционном ведомстве выписывают разрешение на работу. Так, украинцам выдали 300 виз, а россиянам всего лишь 37 виз и 67 разрешений на сезонную работу.

Всего Финляндия выдала 8,7 тыс. разрешений на сезонную работу. В миграционном ведомстве отметили, что в этом году в основном их выдавали украинцам.

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