Речь идёт об участках 2771 и 2773.

В Москве обнаружили превышение числа участников голосования на дому. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по Москве Илья Массух.

Мобильная группа зафиксировала расхождение чуть ли не в 10 раз. В участковой избирательной комиссии записано на надомное голосование 30 человек, а приносят пачку бюллетеней на 300 человек. Массух подчеркнул, что с этими кейсами разберутся. Вероятнее всего, 600 бюллетеней будут признаны недействительными. Правоохранительные органы установят обстоятельства произошедшего.

Также Илья Массух уточнил, что на участке 1403 произошла ситуация, которая требует вмешательства мобильной группы. Там участник голосования обнаружил, что за членов его семьи и за него самого уже проголосовали.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в московских парках возобновляются занятия йогой.

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