С 1 июля москвичам станут доступны бесплатные занятия на свежем воздухе.

В московских парках возобновляются занятия йогой. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства города.

Сезон занятий проводится в рамках проекта "Йога в парках". Они станут доступны в 20 городских парках. Граждане смогут укрепить здоровье и повысить настроение. Специалисты посветят время не только классическим видам йоги. Москвичи смогут заняться кундалини, хатхой, каула-йогой и виньяс-флоу.

В сообщении Мосгорпарка сказано, что если температура воздуха опустится ниже 18 градусов, занятия проводиться не будут. Точное расписание занятий доступно на сайте Мосгорпарка, в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа.

Фото: pixabay