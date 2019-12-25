Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Модераторы посчитали, что политик демонстрирует "ненавистническое поведение" во время прямых эфиров.

Стриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило онлайн-издание The Verge со ссылкой на представителя сервиса, пишет ТАСС.

Аккаунт был временно заблокирован. Сервис считает, что выпускаемый на нем контент носит оскорбительный характер. Представитель сервиса заверил, что американский президент, как и любой другой пользователь, обязан соблюдать условия предоставления услуг и правила сообщества.

Мы не делаем исключений для контента политического содержания или важных инфоповодов и будем принимать меры в отношении материалов, которые нарушают наши нормы. - представитель стримингового сервиса

Недавно заблокировали сообщество сторонников Трампа "r/The_Donald". Директор американского портала Reddit Стив Хаффман посчитал, что участники сообщества систематически нарушают политику портала.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Меркель объяснила, почему не носит маску в общественных местах.

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