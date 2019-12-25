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Меркель объяснила, почему не носит маску в общественных местах
Сегодня, 13:50
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Меркель объяснила, почему не носит маску в общественных местах

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Меркель отметила, что использует средства индивидуальной защиты только тогда, когда в этом есть необходимость.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему не носит маску в общественных местах. Об этом сообщают "РИА Новости".

На пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в замке Мезеберг она заверила, что надевает маску при походе в магазин. Меркель не раскрывает куда и когда она ходит за покупками. Канцлер ФРГ уточнила, что следует предписаниям Института Роберта Коха.

Напомним, Институт Роберта Коха регулярно следит за эпидемиологической обстановкой в стране и в мире. Он входит в состав Минздрава.

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Фото: pixabay

Теги: ангела меркель, коронавирус, маска, общественные места
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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