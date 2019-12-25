Он заявил, что ему трудно приспособиться к новым условиям.

Принц Гарри пожалел о своем переезде в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил The Sun со ссылкой на книгу Энди Тиллетта и Дилана Ховарда "Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров".

Издание пишет, что Герцогу Сассексскому стало ещё хуже после ситуации с принцем Чарльзом. У него обнаружили коронавирус.

Это была далеко не идеальная ситуация. Гарри перестал испытывать восторг от переезда и чувствовал себя замученным. - The Sun (отрывок из книги Энди Тиллетта и Дилана Ховарда "Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров")

На данный момент его жена Меган Маркл делает всё возможное, чтобы поддержать принца Гарри в их новой жизни. Она уверена, что ему удастся полюбить Лос-Анджелес как только "все вернется на круги своя".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что российский сенатор Алексей Пушков назвал Польшу агентом влияния США в Европе.

Фото: Twitter / Prince Harry