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Лавров: ряд стран пытаются спекулировать на ситуации вокруг COVID

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Глава МИД РФ обсудил вопросы по коронавирусу с тройкой Африканского союза.

Ряд стран пытаются спекулировать на ситуации вокруг коронавируса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с министрами внешнеполитических ведомств тройки Африканского союза, проводящегося в формате видеосвязи. Чиновник обсудил ситуацию с коллегами из ДРК, Египта и ЮАР.

Мы убеждены, что все эти усилия по продвижению односторонних интересов вредны, наносят серьезный ущерб общим интересам международного сообщества, которые требует консолидации и солидарности

Сергей Лавров, глава МИД России

Сергей Лавров. Чиновник добавил, что отдельные государства пытаются продвигать  собственные интересы и прикладывают усилия для смены неугодных им режимов в суверенных странах. В МИД РФ фиксируют попытки подорвать международные основы и принципы Устава ООН.

Лавров прокомментировал инициативу Каира по Ливии.

Видео: МИД РФ

Теги: мид, сергей лавров, спекуляция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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