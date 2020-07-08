Лавров: ряд стран пытаются спекулировать на ситуации вокруг COVID

Ряд стран пытаются спекулировать на ситуации вокруг коронавируса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с министрами внешнеполитических ведомств тройки Африканского союза, проводящегося в формате видеосвязи. Чиновник обсудил ситуацию с коллегами из ДРК, Египта и ЮАР.
Мы убеждены, что все эти усилия по продвижению односторонних интересов вредны, наносят серьезный ущерб общим интересам международного сообщества, которые требует консолидации и солидарности
Сергей Лавров, глава МИД России
Сергей Лавров. Чиновник добавил, что отдельные государства пытаются продвигать собственные интересы и прикладывают усилия для смены неугодных им режимов в суверенных странах. В МИД РФ фиксируют попытки подорвать международные основы и принципы Устава ООН.
Лавров прокомментировал инициативу Каира по Ливии.
Видео: МИД РФ
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