Лавров представил Примакова в качестве нового главы Россотрудничества

Глава МИД представил нового руководителя Россотрудничества.

Сергей Лавров представил Евгения Примакова в качестве нового главы Россотрудничества. Глава российского МИД поздравил чиновника с новой должностью.

Время идет вперед, Евгений Александрович Примаков назначен руководителем Россотрудничества, человек он известный Сергей Лавров, глава МИД России

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Евгений Примаков известен в качестве журналиста с большим стажем работы. Он занимался профессиональной деятельностью в горячих точках. Также эксперт является депутатом Госдумы. Он входит в комитет по международным делам.

Лавров добавил, что бывшая руководительница Россотрудничества Элеонора Митрофанова возглавляла ведомство "в очень непростых условиях", когда "возникали серьезные проблемы". Министр добавил, что чиновница останется на дипломатических ролях.

Лавров не знает, когда откроются границы.