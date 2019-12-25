В МИД России призвали стороны прекратить огонь.

Сергей Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии не существует. Во время пресс-конференции по итогам встречи министерств иностранных дел России, Индии и Китая глава МИД РФ рассказал о том, что внешние игроки должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить инклюзивность межливийского диалога. По словам чиновника, эту идею поддерживают в Турции и Египте.

Также Сергей Лавров призвал стороны конфликта в Ливии к немедленному прекращению огня. Он напомнил, что боевое превосходство сторон каждый раз носило временный характер. В ответ на агрессию наступала ответная реакция.

Поэтому я не вижу каких-либо вариантов кроме немедленного прекращения огня. И решения всех остальных вопросов на основе переговорного процесса Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник отметил, что требования к переговорам между сторонами закреплены в декларации Берлинской конференции.

Лавров оценил ситуацию на границе Индии и Китая.