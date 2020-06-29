Лавров не знает, когда откроются границы

Он отметил, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не знает, когда откроются границы. Его слова передаёт RT.

Я не знаю. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Накануне Лавров посещал Сербию и Белоруссию — это были первые заграничные поездки министра за три месяца. Также он встречался с двумя коллегами из других стран.

Ранее Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии не существует.

Видео: ВК/МИД России