Лавров не знает, когда откроются границы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не знает, когда откроются границы. Его слова передаёт RT.
Я не знаю.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Он отметил, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Накануне Лавров посещал Сербию и Белоруссию — это были первые заграничные поездки министра за три месяца. Также он встречался с двумя коллегами из других стран.
Ранее Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии не существует.
Видео: ВК/МИД России
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