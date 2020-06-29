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Лавров не знает, когда откроются границы

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Он отметил, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не знает, когда откроются границы. Его слова передаёт RT.

Я не знаю.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Накануне Лавров посещал Сербию и Белоруссию — это были первые заграничные поездки министра за три месяца. Также он встречался с двумя коллегами из других стран.

Ранее Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии не существует.

Видео: ВК/МИД России

Теги: границы, лавров, мид рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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