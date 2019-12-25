Глава МИД России прокомментировал накаление отношений между США и Китаем.

Россия встревожена повышением США градуса обвинений в адрес Китая. Об этом во время онлайн-сессии "Примаковских чтений" рассказал глава российского МИД Сергей Лавров. По словам чиновника, внешнеполитическое ведомство России рассчитывает на то, что стороны конфликта не успеют перейти к точке невозврата.

У китайцев такая культура, которая всегда старается избегать острых ситуаций. Но есть и очень тревожные признаки того, что, несмотря на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, все чаще американские официальные лица переходят на личности Сергей Лавров, глава МИД России

По словам министра, последние высказывания официальных лиц США о Китае говорят о высокой степени напряженности в отношениях сторон. Российский чиновник надеется, что зарубежным коллегам удастся решить противоречия дипломатическим путем, а не "публичными оскорблениями, как это делают американцы на каждом углу".

Лавров: США будто готовятся к конфликту с любой страной.