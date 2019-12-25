Встреча тройки Африканского союза с РФ состоится в 2022 году.

Сергей Лавров назвал сроки следующего саммита Россия-Африка. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ заявил во время онлайн заседания с коллегами из тройки Африканского союза. В мероприятии участвовали главы МИД ДРК, Египта и ЮАР.

Мы условились подготовить соответствующие предложения, которые позволят начать работать над повесткой следующего саммита, который, как я уже сказал, планируется на 2022 год Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник добавил, что мероприятие будет организовано на территории одного из африканских государств. Такие договоренности достигли участники встречи, которая проводилась ранее в Сочи.

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