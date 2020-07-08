Лавров: США будто готовятся к конфликту с любой страной

Глава МИД РФ прокомментировал желание США заменить термин "стабильность" на "соперничество".

Сергей Лавров заявил, что США готовятся к конфликту с любой страной. Об этом глава российского МИД рассказал во время онлайн встречи с коллегами из тройки Африканского союза. В него входят представители ДРК, Египта и ЮАР.

Сама философия уже указывает на то, что американцы готовятся к конфликту с любой страной, которая пытается отстаивать свои интересы. Это плохо. Это плохо для самих США Сергей Лавров, глава МИД России

Министр отметил, что в диалоге с Кремлем Вашингтон старается изъять из употребления термин "стратегическая стабильность". Американцы заменяют его на "стратегическое соперничество". По словам Лаврова, поведение США может быть попыткой отвлечения общественного внимания населения США от внутренних проблем.

Лавров назвал сроки следующего саммита Россия-Африка.

Видео: МИД РФ