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Германия передала Госпиталю для ветеранов войн специальное оборудование
Сегодня, 21:56
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smirenny

Германия передала Госпиталю для ветеранов войн специальное оборудование

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Эксплуатация оборудования начнется в конце месяца.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что в Госпиталь для ветеранов войн поступило специальное реабилитационное оборудование из Германии. Его начнут эксплуатировать в конце августа. 

Сообщается, что стоимость оборудования составила более двух миллионов евро. Общая сумма финансирования составила 12 миллионов евро, а сам проект рассчитан до 2024 года. Сейчас происходит монтирование оборудования и обучение персонала. Отмечается, что технику установят для патоморфологической лаборатории. 

Ранее мы писали, что горожанам посоветовали купить СИЗ и набить копилку перед второй волной коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: госпиталь для ветеранов войн, оборудование для реабилитации
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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