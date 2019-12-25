Германия передала Госпиталю для ветеранов войн специальное оборудование

Эксплуатация оборудования начнется в конце месяца.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что в Госпиталь для ветеранов войн поступило специальное реабилитационное оборудование из Германии. Его начнут эксплуатировать в конце августа.

Сообщается, что стоимость оборудования составила более двух миллионов евро. Общая сумма финансирования составила 12 миллионов евро, а сам проект рассчитан до 2024 года. Сейчас происходит монтирование оборудования и обучение персонала. Отмечается, что технику установят для патоморфологической лаборатории.

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Фото: Piter.TV