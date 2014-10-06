Выставка о Петербурге заработала в Госпитале для ветеранов войн

Организатором выступил мультимедийный парк "Россия – моя история".

В Госпитале для ветеранов войн открылась передвижная выставка "Культпросвет", которая рассказывает о зарождении Петербурга, его развитии и ближайших планах. Организатором выступил мультимедийный парк "Россия – моя история", передает телеканал "Санкт-Петербург".

Многие из наших пациентов из других регионов. Они знают наш город из книжной программы, учебной, но не видели никогда города. Эта выставка позволяет интерактивно изучить город. Максим Кабанов, начальник Госпиталя для ветеранов войн

Отмечается, что до этого стенд размещался в школе №669 в Пушкинском районе.

Фото: Piter.TV