Театр "Небесные бродяги" откроет выставку, посвящённую юбилею Хаяо Миядзаки

15 ноября в культурном пространстве "Крупа" откроется бесплатная выставка "Сны Миядзаки" (6+), которую организует уличный театр "Небесные бродяги" в знак уважения и любви к легендарному японскому аниматору Хаяо Миядзаки. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Театр "Небесные бродяги" давно вдохновляется работами Миядзаки, поставив спектакли по его сценариям, создав Сад Миядзаки и много других творческих инициатив. Поскольку 5 января 2026 года знаменитому художнику исполняется 85 лет, фанаты хотят устроить праздник для поклонников режиссера и познакомить новичков с его магическим миром.

Создатель и режиссер театра Илья Лошаков рассказал, что выставка соберет более 50 предметов, связанных с фильмографией мастера. Здесь представлены костюмы, декорации и реквизит, изготовленный нами специально для спектаклей по мотивам аниме Миядзаки. Также специально для выставки художники из других городов уникальные изделия: статуэтки персонажей и тематические картины.

Мероприятие не ограничивается осмотром экспозиций: посетители смогут весело провести время, взаимодействуя с экспонатами.

Мы покажем костюмы, маски и реквизит, созданные для спектаклей по мотивам произведений Хаяо Миядзаки. Помимо этого, художники из других городов России специально для нашей выставки подготовили и прислали десять экспонатов: фигурок и картин, посвященных японскому аниматору. Илья Лошаков, создатель и режиссер театра "Небесные бродяги"

Открытие выставки запланировано на 15 ноября в 13:00, оно включает специальную экскурсию и сценическое представление. Затем участники смогут поучаствовать в бесплатном мастер-классе по росписи гипсовых фигурок.

Экспозиция останется открытой до конца февраля, ежедневно кроме понедельника, с 12:00 до 18:00. Дополнительную информацию о расписании мероприятий можно найти в официальной группе "Сад Хаяо Миядзаки | СПБ" в соцсети "ВКонтакте".

Фото: предоставлено театром "Небесные бродяги"