Горожанам посоветовали купить СИЗ и набить копилку перед второй волной коронавируса

Эксперты полагают, что цены могут взлететь.

Учитывая опыт первой волны коронавируса, финансовый консультант Наталья Колбасина в интервью "Невским Новостям" дала советы, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса.

Так, средства индивидуальной защиты лучше купить заранее в достаточном количестве: маски, перчатки, антисептики. Желательно оптом, чтобы получилось выгоднее. Также эксперт советует проводить каждый месяц ревизию аптечки, чтобы заблаговременно запастись необходимыми медикаментами. Помимо прочего, петербуржцам стоит подумать о финансовой подушке безопасности на ближайшие месяцы. Планирование в каждой сфере жизни не помешает, уверен эксперт, в особенности – в финансовой. Так, лучше обойтись без спонтанных покупок.

Ранее мы писали, что в Петербурге резко увеличилась суточная смертность от коронавируса.

Фото: Piter.TV