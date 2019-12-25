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За последние сутки коронавирус унёс жизни 20 петербуржцев 
Сегодня, 10:41
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IRINA_CHALKINA

За последние сутки коронавирус унёс жизни 20 петербуржцев 

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За сутки в России скончались 130 человек.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что за последние сутки коронавирус унёс жизни 20 петербуржцев. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным, в России за минувшие сутки скончались 130 человек. Напомним, что в стране за весь период умерло 15 131 человек.

При этом всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 703 175 человек. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки выявили 157 новых случаев коронавируса.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус в спб
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Новости СПб,

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