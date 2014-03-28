За минувшие сутки на коронавирус проверились более 19 тысяч петербуржцев

В Единую информационно-справочную службу с вопросами о COVID-19 позвонили почти 10 тысяч человек.

За последние сутки в Северной столице сдали тест на коронавирус 19 646 горожан. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Единую информационно-справочную службу с вопросами о COVID-19 позвонили 9 993 человека.

Прежде на Piter.tv сообщили, что в Петербурге будут производить вакцину "Спутник Лайт". Показатель эффективности инъекции составил около 80% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период с 5 декабря 2020 года – 15 апреля 2021 года.

Ранее на Piter.tv стало известно, что участников и посетителей ПМЭФ обяжут сдавать тест на коронавирус.

Фото: Piter.tv