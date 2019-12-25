Участников и посетителей ПМЭФ обяжут сдавать тест на коронавирус

Сдать тест можно в Пулково, городских отелях и на Московском вокзале.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проведут с соблюдением ковидных ограничений. Посетителям необходимо сдать тест в одном из специально развернутых пунктов. Об этом сообщили организаторы форума.

Участникам международного форума нужно рассказать о перенесенной инфекции, наличии антител или пройденной вакцинации. Посетителям и сотрудникам также рекомендуют заблаговременно привиться от COVID-19.

Сдать тест можно в Пулково, городских отелях и на Московском вокзале. Тестирование начнется с 1 июня. Сдать тест нужно не позднее чем за сутки до посещения ПМЭФ. Сдавать тест придется лишь один раз. А вот желающим посетить пленарное заседание нужно будет пройти дополнительный ПЦР-тест.

Что касается иностранцев, они должны будут сдать его за 72 часа до пересечения границы и за сутки до прибытия на площадку.

Петербург усилит контроль в местах пересечения границы в период ПМЭФ и Евро-2020.

Фото: Piter.tv