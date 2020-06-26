Петербург усилит контроль в местах пересечения границы в период ПМЭФ и Евро-2020

Речь идет прежде всего о санитарно-эпидемиологическом контроле.

В Петербурге усилят меры безопасности и контроля на государственной границе в период крупных мероприятий. В частности речь идет о ПМЭФ и Евро-2020. Об этом Александр Беглов заявил в эфире "Радио России".

В аэропорту и на вокзалах будут дежурить медики и сотрудники Роспотребнадзора. Все волонтеры экономического форума и Чемпионата Европы по футболу будут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Кроме того, большинство из них сейчас проходят вакцинацию.

Беглов отметил, что мероприятия такого масштаба с начала пандемии пройдут впервые.

Ранее директор "Экспофорума" раскрыл особенности проведения ПМЭФ-2021.

Фото: Piter.TV