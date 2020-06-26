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Петербург усилит контроль в местах пересечения границы в период ПМЭФ и Евро-2020
Сегодня, 10:45
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nadezhda_sib

Петербург усилит контроль в местах пересечения границы в период ПМЭФ и Евро-2020

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Речь идет прежде всего о санитарно-эпидемиологическом контроле.

В Петербурге усилят меры безопасности и контроля на государственной границе в период крупных мероприятий. В частности речь идет о ПМЭФ и Евро-2020. Об этом Александр Беглов заявил в эфире "Радио России". 

В аэропорту и на вокзалах будут дежурить медики и сотрудники Роспотребнадзора. Все волонтеры экономического форума и Чемпионата Европы по футболу будут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Кроме того, большинство из них сейчас проходят вакцинацию. 

Беглов отметил, что мероприятия такого масштаба с начала пандемии пройдут впервые. 

Ранее директор "Экспофорума" раскрыл особенности проведения ПМЭФ-2021. 

Фото: Piter.TV

Теги: безопасность, госграница, евро-2020, пмэф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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