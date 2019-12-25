Более 2 тыс. работников ПМЭФ-2021 хотят привить от коронавируса

На данный момент прививку сделали 230 человек.

Организаторов и персонал Санкт-Петербургского международного экономического форума начали вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Власти ждут, что прививку от COVID-19 сделают представители туристической отрасли, руководство гостиниц, учреждений культуры и сферы питания, которые задействованы в подготовке форума. Петербург со своей стороны готов оказать всю необходимую помощь. Для централизованной вакцинации выделили 17 стационарных прививочных пунктов и 14 мобильных пунктов. Планируется, что ее пройдут 2 тысячи человек из 54 организаций. На данный момент прививку первым компонентом сделали около 230 человек.

Работники культуры могут вакцинироваться в Михайловском театре.

Напомним, для выработки иммунитета после вакцинации "Спутником V" требуется 42 дня, после "ЭпиВакКороны" — около месяца. ПМЭФ-2021 пройдет с 2 по 5 июня. В мероприятии планирует принять участие Владимир Путин.

Фото: Piter.TV