Путин примет участие в ПМЭФ в 2021 году

ПМЭФ пройдет 2-5 июня 2021 года.

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако формат участия главы государства еще не определен. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представить петербургский форум без участия главы государства невозможно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ

ПМЭФ пройдет 2-5 июня 2021 года. В оргкомитете форума пообещали провести мероприятие со всем требования ВОЗ и Росспотребнадзора.

Фото: ВКонтакте/ Типичный конгресс