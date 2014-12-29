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Путин примет участие в ПМЭФ в 2021 году
Сегодня, 13:51
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nastya960

Путин примет участие в ПМЭФ в 2021 году

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ПМЭФ пройдет 2-5 июня 2021 года.

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако формат участия главы государства еще не определен. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Представить петербургский форум без участия главы государства невозможно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ

ПМЭФ пройдет 2-5 июня 2021 года. В оргкомитете форума пообещали провести мероприятие со всем требования ВОЗ и Росспотребнадзора. 

Фото: ВКонтакте/ Типичный конгресс

Теги: владимир путин, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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