Росконгресс озвучил даты проведения ПМЭФ в 2021 году

Форум состоится летом.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 2-5 июня 2021 года. Об этом сообщил "Росконгресс".

С учетом мнения экспертов, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2-5 июня 2021 года. Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ

По его словам, оргкомитет форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности. На мероприятии будут соблюдаться все требования ВОЗ и Роспотребнадзора.

"Росконгресс" – организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

В прошлом году ПМЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Фото: Instagram /SPIEF