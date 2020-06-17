Росконгресс озвучил даты проведения ПМЭФ в 2021 году

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 2-5 июня 2021 года. Об этом сообщил "Росконгресс".
С учетом мнения экспертов, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2-5 июня 2021 года.
Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ
По его словам, оргкомитет форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности. На мероприятии будут соблюдаться все требования ВОЗ и Роспотребнадзора.
"Росконгресс" – организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.
В прошлом году ПМЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Фото: Instagram /SPIEF
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