Вице-губернатор Елин прокомментировал решение об отмене ПМЭФ-2020

В Смольном известие назвали "крайне неприятным".

Вечером 5 марта стало известно, что Оргкомитет ПМЭФ решил отменить проведение экономического мероприятия в 2020-м году. Новость об этом прокомментировал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

"Для Петербурга это крайне неприятное известие. Каждый Международный экономический форм для нашего года – это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры", – сказал представитель Смольного.

Елин также подчеркнул, что власти не имеют права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума". В связи с этим городские власти полностью поддерживают решение правительства РФ.

Напомним, Петербургский международный экономический форум должен был пройти с 3 по 6 июня 2020 года. Причиной его отмены стал коронавирус.

Фото: Piter.TV