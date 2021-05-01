Организаторы сосредоточатся на вопросах безопасности не только в "Экспофоруме", но и во всем городе.

Директор "Экспофорума" раскрыл особенности проведения ПМЭФ-2021, который состоится этим летом в Северной столице. В комментарии порталу 78.ru Сергей Воронков рассказал, что главной особенностью проведения форума в этом году станет повышенное внимание к вопросам безопасности.

В центре будут заниматься вопросами логистики, контроля количества людей на заседаниях и даже систем обеззараживания воздуха. Такая сложившая система затронет не только саму площадку, но и петербургские "точки сбора" – аэропорт Пулково и гостиницы. Непростой задачей является одновременное нахождение большого количества гостей на одной площадке, число которых может достигнуть не менее 15 тысяч человек, отмечает Воронков.

В перечне технологий, адаптирующих форум под новую реальность, называются визуальный контроль, контроль температуры, обеспечение средствами индивидуальной защиты, химобработка и санобработка помещений и "холодный туман" в местах пребывания участников.

Затраты из городского бюджета на подготовку XXIV Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) составят 64 млн рублей.

ПМЭФ состоится в этом году со 2 по 5 июня под девизом "Снова вместе – экономика новой реальности". Мероприятие пройдет в очном формате с соблюдением всех мер безопасности.

Фото: Piter.tv