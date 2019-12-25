На подготовку ПМЭФ-2021 из бюджета Петербурга выделят 64 млн рублей

Уже утвержден план подготовки города, созданы рабочие группы, установлены сроки исполнения.

Затраты из городского бюджета на подготовку XXIV Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) составят 64 млн рублей. Об этом доложил губернатор Александр Беглов президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Смольного.

На данный момент утвержден план подготовки города, созданы рабочие группы, установлены сроки исполнения. Кроме того, подобраны помещения для центров аккредитации, идет благоустройство территории в районе основной площадки ПМЭФ, привлекаются волонтеры.

ПМЭФ состоится в этом году 2-5 июня под девизом "Снова вместе – экономика новой реальности". Мероприятие пройдет в очном формате с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее мы писали, что власти Петербурга сэкономили 87 млн рублей на дорожной разметке.

Фото: forumspb.com