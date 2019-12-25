Власти Петербурга сэкономили 87 млн рублей на дорожной разметке

Работы по нанесению и обновлению дорожной разметки стартуют уже 1 мая и будут идти вплоть до 30 октября.

Петербургским властям удалось сэкономить около 87 млн рублей при проведении конкурсов на нанесение дорожной разметки. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Затраты на нанесение разметки в Кронштадском, Красносельском, Колпинском, Петродворцовом, Кировском, Красносельском районах удалось снизить на 18%.

Работы по нанесению и обновлению дорожной разметки стартуют уже 1 мая и будут идти вплоть до 30 октября. Разметку будут наносить при благоприятных погодных условиях. В первую очередь разметку нанесут на дорогах, по которым будут перемещаться участники Евро-2020, Дня Победы, ПМЭФ.

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Фото: Piter.tv