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В Смольном объяснили, зачем моют дороги в дождливую погоду
Сегодня, 13:08
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nadezhda_sib

В Смольном объяснили, зачем моют дороги в дождливую погоду

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В мокрую погоду убрать дороги от грязи и пыли гораздо легче.

На уборку улиц в понедельник 26 апреля вышли 755 единиц техники и 1205 работников ручного труда. Скверы и парки убирают еще почти тысяча специалистов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. 

Сегодня в Северной столице пасмурная, дождливая погода. В ведомстве объяснили, зачем моют дороги при таких условиях: дождь помогает службам справляться с загрязнениями на улицах. Грязь и пыль "замачиваются" в дождевой воде, после чего дорожная техника их смывает. Процесс аналогичен стирке или мытью посуды. 

На минувших выходных, 24 и 25 апреля, использовали почти 19,5 тыс. кубометров воды. Для мойки улиц необходим специальный шампунь. За дня понадобилось 528 литров. 

В порядок также приводят зеленые территории. В том числе те, которые закрыты на просушку. 

Ранее Piter.TV рассказал, какие парки откроются в понедельник после просушки. 

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, дорожная техника, уборка дорог
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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