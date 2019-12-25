В Смольном объяснили, зачем моют дороги в дождливую погоду

В мокрую погоду убрать дороги от грязи и пыли гораздо легче.

На уборку улиц в понедельник 26 апреля вышли 755 единиц техники и 1205 работников ручного труда. Скверы и парки убирают еще почти тысяча специалистов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Сегодня в Северной столице пасмурная, дождливая погода. В ведомстве объяснили, зачем моют дороги при таких условиях: дождь помогает службам справляться с загрязнениями на улицах. Грязь и пыль "замачиваются" в дождевой воде, после чего дорожная техника их смывает. Процесс аналогичен стирке или мытью посуды.

На минувших выходных, 24 и 25 апреля, использовали почти 19,5 тыс. кубометров воды. Для мойки улиц необходим специальный шампунь. За дня понадобилось 528 литров.

В порядок также приводят зеленые территории. В том числе те, которые закрыты на просушку.

Ранее Piter.TV рассказал, какие парки откроются в понедельник после просушки.

Фото: Piter.TV