Названы парки и скверы, которые откроются после просушки

Из 87 территорий зеленых насаждений 45 уже открыты.

В пятницу, 23 апреля, Московский парк Победы открыли после просушки. В субботу на очереди — парк Академика Сахарова, сад Бенуа, сквер на Светлановском проспекте, 93/1 и сад между улице Демьяна Бедного и улице Ольги Форш. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

В понедельник список открытых зеленых зон продолжит пополняться. Посетители смогут погулять в парке Сосновка, Шуваловском парке — участке 1 на правом берегу реки Старожиловка и участке 2 между Пляжевой улице, Шишкина и Вологдина, саду Александра Матросова, Березовом саду, Ланском, Сампсониевском, саду Серебряный пруд. Кроме того в Пушкине просушка завершится завершится в Детском, Буферном и Отдельном парках, в Павловске – в парке Мариенталь. С полным списком можно ознакомиться на сайте Комитета.

Напомним, всего на просушку закрыли 87 территорий зеленых насаждений, 45 из них уже открыли. Парки и сады закрыли с 25 марта по 1 мая. В этот период дорожки восстанавливаются после зимы, а специалисты приводят в порядок садово-парковую мебель, урны, высаживают деревья.

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Фото: Piter.TV