Петербуржцам рассказали, как законно посадить дерево

Горожане могут выбрать место и дату посадки.

Пресс-служба комитета по благоустройству рассказала, что делать, если вы хотите посадить дерево. Горожане регулярно участвуют в озеленении города.

Выбрать удобное для себя место и дату можно на сайте Комитета. График предстоящих работ с адресами — на сайте администрации Петербурга в разделе "Месячник благоустройства". Территории для посадок подготовлены в каждом районе. Саженцы и инструменты предоставят на месте.

Из-за ситуации с коронавирусом необходима предварительная регистрация по номеру 576-36-53.

Всего в этом году планируется высадить более 10 тыс. деревьев и 65 тыс. кустарников. В апреле прошли акции по посадке кленов на Манежной площади, яблонь в Виноградовском саду и сосен в Бестужевском парке. Завтра, 24 апреля, в Петербурге пройдет День благоустройства. Губернатор города призвал принять в нем участие.

Фото: Piter.TV