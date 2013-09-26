Беглов пригласил горожан принять участие в Дне благоустройства

Всероссийский субботник состоится 24 апреля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пригласил горожан на Всероссийский субботник, который пройдет уже завтра, 24 апреля. Его обращение было опубликовано на сайте Смольного.

По словам градоначальника, нынешняя ситуация позволяет провести субботник с участием граждан.

Каждый из вас сможет внести свой вклад в уборку города. В соответствии с эпидемическими требованиями в этот раз нельзя будет организовать массовые акции, концерты и гуляния. Но уверен, что хорошее настроение в этот день будет у всех! сказал Александр Беглов.

С 1 апреля в Петербурге идет месячник благоустройства. В порядок приводят улицы, дворы, набережные, фасады, парки и скверы. С 26 апреля горожане смогут оценить качество уборки в Интернет-голосовании.

Накануне Piter.TV показал, как дорожные знаки очищают от рекламы и граффити.

Фото: Piter.TV