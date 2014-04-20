За последние сутки обследовались на коронавирус более 19 тысяч петербуржцев

Горожане, которым необходима помощь волонтеров, могут позвонить на горячую линию 8-800-200-34-11 и оставить заявку.

За последние сутки тест на наличие коронавируса в организме сдали 19 542 жителей Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона утром 4 апреля.

В субботу, 3 апреля, в Единую информационно-справочную службу по Петербургу обратилось 6 242 человека с вопросами о COVID-19.

С 5 октября на портале #мы вместе зарегистрировались 1463 волонтеров из Северной столицы. Прошли аккредитацию уже 1 160 человек. На сегодняшний день выполнено 6 589 заявок. Горожане, которым необходима помощь волонтеров, могут позвонить на горячую линию 8-800-200-34-11 и сделать запрос на получение поддержки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что более 900 коек для коронавирусных больных свободны в Петербурге.

Фото: Piter.tv