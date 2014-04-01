Более 900 коек для коронавирусных больных свободны в Петербурге

Сейчас для больных ковидом выделено 5 347 мест в стационарах. Однако свободны только 987 мест.

Сейчас в петербургских больницах развернуто 5 347 коек для больных коронавирусом. Но свободных мест всего 987, что составляет 18,5% от общего числа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в регионе от 3 апреля.

К аппаратам ИВЛ на сегодняшний день подключены 167 пациентов. Около 28% больных имеют тяжелую форму заболевания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за последние сутки на коронавирус протестировали 22 тыс. человек. Петербуржцы, которым нужна помощь волонтеров, могут оставить заявку по номеру 8-800-200-34-11.

Фото: Piter.tv