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За последние сутки на коронавирус протестировали 22 тыс. человек
Сегодня, 10:05
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус протестировали 22 тыс. человек

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Петербуржцы, которым нужна помощь волонтеров, могут оставить заявку по номеру 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22405 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 13973 вызова, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6540 заявок. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "Ледовом дворце" откроют пункт вакцинации. Он будет работать в дни хоккейных матчей. Всего в Петербурге на данный момент действуют 133 стационарных и 10 мобильных пунктов вакцинации,

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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