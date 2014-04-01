За последние сутки на коронавирус протестировали 22 тыс. человек

Петербуржцы, которым нужна помощь волонтеров, могут оставить заявку по номеру 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22405 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 13973 вызова, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6540 заявок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "Ледовом дворце" откроют пункт вакцинации. Он будет работать в дни хоккейных матчей. Всего в Петербурге на данный момент действуют 133 стационарных и 10 мобильных пунктов вакцинации,

Фото: Piter.TV