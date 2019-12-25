За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 945 в 84 регионах.

Вв вторник, 11 августа, стало известно о том, что в Петербурге за сутки выявили 157 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

При этом в Северной столице выписали по выздоровлению 78 человек. Эксперты заявили, что в целом по стране от коронавирусной инфекции вылечились и выписались из медучреждений за минувшие сутки 6 494 человека.

При этом за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 945 в 84 регионах. В лидерах по-прежнему остается Москва – 694 зараженных.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото:Piter.TV