За последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению из стационаров выписали 28 человек, 1 человек умер.
Всего за период пандемии в Ленобласти, по официальным данным, заболели 6234 человек, 4255 выздоровели, 62 умер.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что коллективный иммунитет жителей Ленобласти к коронавирусу составляет 20%.
Фото: Piter.TV
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