За последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки стало известно о еще одном летальном случае.

За минувшие сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению из стационаров выписали 28 человек, 1 человек умер.

Всего за период пандемии в Ленобласти, по официальным данным, заболели 6234 человек, 4255 выздоровели, 62 умер.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что коллективный иммунитет жителей Ленобласти к коронавирусу составляет 20%.

Фото: Piter.TV