Коллективный иммунитет жителей Ленобласти к коронавирусу составляет 20%

При этом вырос и уровень безработицы.

По состоянию на конец июля, популяционный иммунитет ленинградцев к COVID-19 достиг примерно 20%. Об этом сообщили ТАСС по ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академика РАН Арега Тотоляна

Отметим, что наиболее сильным иммунитетом по мнению петербургских исследователей обладают жители Приозерского района: там заражению не подвержено 36% населения. Замыкает список Волховский район, коллективный иммунитет в котором составляет 13%.

Тотолян отмечает, что по сравнению с городом в области быстрее установился баланс между уровнем заболеваемости и уровнем иммунитета. Это пржде всего связано с высоким уровнем миграции в Петербурге.

Кроме того, по словам ученого, вырос и средний уровень безработицы в регионе – теперь он составляет 25% у большинства граждан и 12,8% - у госслужащих.

Ранее мы рассказали о том, что новые случаи коронавируса зафиксированы в 11 районах Ленобласти.

Фото: Piter.TV