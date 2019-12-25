Новые случаи коронавируса зафиксированы в 11 районах Ленобласти

Всего в регионе выявлено 30 новых случаев за сутки.

По состоянию на пятницу, 7 августа, в Ленинградской области обнаружено 30 новых случаев коронавирусной инфекции в 11 районах. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей 21 населенного пункта: Клопиц, Черного, Волхова, Кудрово, Кузьмоловского, СНТ Эскалатор (массив Северная Самарка, Гатчины, Тайцев, Никольского, Сиверского, Выры, Вайялово, Мыза-Ивановки, Кингисеппа, Ивангорода, Киришей, Кировска, Отрадного, Новоселья, Русско-Высоцкого, Луги, Сланцев, Тосно.

Напомним, что в общей сложности за время эпидемии зафиксировано 6116 случаев заражения. Поправился 4591 пациент, за минувшие сутки из больниц выписаны 14 человек. За сутки летальных случаев не зафиксировано, всего в регионе от болезни скончались 56 человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге за сутки выявили 157 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV