В Петербурге за сутки выявили 157 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выписали 7235 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 241 случай коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1421 (27,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 157 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 30. За последние сутки подтверждена смерть 119 пациентов, в том числе 18 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 7235 пациентов, в том числе 93 человек в Петербурге и 14 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV